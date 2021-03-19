Чекунков: реновация мурманских ЗАТО началась без сбоев

МУРМАНСК, 19 марта. /ТАСС/. Около 1 млрд рублей выделено на реновацию закрытых административных территорий (ЗАТО), военных городов в Мурманской области. Программа реновации началась во всех ЗАТО и ведется в соответствии с планом, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков журналистам в пятницу в Североморске.

"Пилотный этап программы достаточно масштабный, практически 1 млрд рублей поступил, 700 млн - из федерального бюджета и более 200 млн - областного на то, чтобы начать наиболее важные мероприятия по повышению качества жизни военнослужащих и их семей. Мы с губернатором [Мурманской области Андреем Чибисом] и командующим Северным флотом [Александром Моисеевым] подчеркнули, что недопустимы никакие спотыкания, чтобы финансирование продолжалось, чтобы пилот реализовался в полной мере. Важно показать, что все мероприятия будут исполнены в срок, посвятим этому все наши усилия", - сказал Чекунков после совещания в Североморске по программе реновации ЗАТО.

По словам министра, в декабре прошлого года он впервые увидел графические материалы по программе, коллеги "наполнились решимости программу во что бы то ни стало толкнуть сквозь любые бюрократические препятствия и успели в прошлом году в очень напряженном режиме этот пилот стартовать". "Эти люди - герои в море, но в жизни со своими семьями они не должны продолжать быть героями в быту. Они должны быть отцами, матерями, друзьями, радоваться жизни. В этом цель программы и предпринимаемых усилий", - подытожил Чекунков.

Как отметил губернатор Андрей Чибис, обсуждение программы состоялось в символичный День моряка-подводника, главная задача на ближайшие несколько лет - радикально изменить качество жизни военнослужащих. "Мы в этом году помимо плана реновации большие деньги выделяем на благоустройство территории, где живут военные и члены их семей <…>. Первый этап программы мы четко выполним, сейчас никаких нареканий нет, главы муниципалитетов мотивированы, чтобы выполнить в установленные сроки", - сказал Чибис, поблагодарив федеральные органы власти и Минобороны РФ за поддержку и содействие.

Глава Минвостокразвития подчеркнул, что Мурманская область играет важнейшую роль для Российской Федерации как щит и северный форпост, который защищает страну на важнейшем направлении. "Отрадно видеть, что к этому мускулу добавляется очень серьезный экономический компонент. Мы видели строительство уникального предприятия мирового уровня <...>. Это просто не поддается воображению, как строящийся плавучий завод по сжижению газа длиной с Эйфелеву башню и высотой с многоэтажное здание, весом 680 тысяч тонн пойдет с осадкой всего 13 метров по Северному морскому пути к месторождению для того, чтобы менять мир - делать его чище, экологичней и увеличивать роль и значимость России на международном энергетическом рынке", - сказал Чекунков.

О реновации

Ранее сообщалось, что комплексный план по реновации ЗАТО предусматривает 26 мероприятий на общую сумму 978 млн рублей. Первый этап затронет семь муниципалитетов: ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, Алакуртти, Оленегорск с подведомственной территорией (это поселок Высокий и две стоящие рядом воинские части), Печенгский район (Печенга и Спутник) и ЗАТО Североморск.

В городах ЗАТО и населенных пунктах дислокации военных в Мурманской области проживают более 152 тыс. человек, это 20% населения региона. В декабре первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков сообщал, что в ближайшее время на обновление жилищного фонда в Арктике в целом поступят более 2 млрд рублей, половину из которых предоставит государство, а вторую - инвестор.

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