"Ромир" назвал топ-5 приложений, которые россияне устанавливают при покупке телефона

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. "Ромир" провел исследование и составил ТОП-5 приложений, которые жители России устанавливают после покупки смартфона. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Отмечается, что во время исследования респондентов попросили отметить, какие приложения они поставят на свой смартфон после покупки, а также назвать самые используемые и важные для установки в первую очередь утилиты в разных категориях: браузеры, социальные сети, мессенджеры, голосовые помощники, облачные хранилища, приложения для взаимодействия с государственными органами, антивирусы, почтовые, навигационные, видео и онлайн-сервисы. Выяснилось, что многие приложения, вошедшие в список для предустановки в рамках закона, россияне уже используют.

"Согласно результатам исследования, большинство респондентов отметили "ВКонтакте" (60%) и "Сбербанк Онлайн" (38%) в качестве главных приложений для установки сразу после приобретения нового телефона. Тройку лидеров замыкает "Яндекс" (10%). Также в ТОП вошли приложения "Почта Mail.ru" (10%) и "Одноклассники" (8%). Отметим, респондентам задавался открытый вопрос", - говорится в исследовании.

Также в холдинге добавили, что наиболее важным для установки в первую очередь почтовым приложением россияне считают почту от Mail.ru - за нее проголосовало 35% респондентов, самыми популярными утилитами являются Gmail (пользуются 73%), "Яндекс.Почта" (70%) и "Почта Mail.ru" (64%). Россияне отдают одинаковое предпочтение Google Chrome и "Яндекс.Браузеру", когда им нужно выбрать браузер для смартфона для установки в первую очередь (39% и 38% соответственно). Самыми популярными браузерами стали Google Chrome (пользуются 80%), Яндекс.Браузер (74%) и Opera (27%), среди владельцев телефонов на базе iOS высока доля пользователей браузером Safari (70%).

"Выбирая, приложение какой социальной сети установить в первую очередь, 57% россиян назвали "ВКонтакте". При этом респонденты старше 40 лет первым делом скачивают "Одноклассники" (59%). Самыми популярными соцсетями для смартфона стали "ВКонтакте" (пользуются 90%) и Instagram (82%), приложения Facebook и "Одноклассники" используют 36% и 35% россиян соответственно. Самым необходимым мессенджером для установки в первую очередь после покупки нового телефона стал WhatsApp (61%), он же является самым популярным приложением в данной категории (пользуются 91%). Следом за ним в рейтинге востребованности идут Telegram (75%) и Viber (52%), а вот мессенджер ICQ, также вошедший в список предустановок, устанавливают всего 3,9% россиян.

Самым необходимым навигационным сервисом для установки сразу после покупки нового телефона было названо приложение "Яндекс.Карты" (41,8%). Самыми популярными утилитами стали "Яндекс.Карты" (пользуются 81,6%), карты Google (пользуются 70,4%) и 2ГИС (пользуются 61,5%). Из списка утилит для взаимодействия с государственными органами наиболее необходимой для установки в первую очередь стали "Госуслуги" (89%) - практически все респонденты (96,2%) установили бы данное приложение. В ТОП-3 сервисов также вошли "Мой налог" и "Пенсионный фонд России" (по 24%), приложением ПФР значимо чаще пользуются мужчины старше 40 лет (35%) и женщины 31-40 лет (33%).

Об исследовании

В исследовании приняли участие 800 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих во всех федеральных округах и владеющих смартфонами на iOS и Android. Выборка репрезентирует взрослое население России.