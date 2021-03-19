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Динамика ключевой ставки Центробанка
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Банк России повысил ключевую ставку впервые с декабря 2018 года

ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях
Здание Центрального банка Российской Федерации Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Здание Центрального банка Российской Федерации
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Банк России повысил ключевую ставку впервые с декабря 2018 года - на 0,25 п.п., до 4,5% годовых и допустил ее повышение на следующих заседаниях, следует из сообщения регулятора.

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"Совет директоров Банка России 19 марта 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,50% годовых. Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше прогноза Банка России. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных", - указано в сообщении.

При этом Банк России допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 апреля 2021 года.

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РоссияДинамика ключевой ставки Центробанка
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