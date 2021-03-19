В ЦБ отметили, что экономическая активность восстанавливается быстрее ожидаемого

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Восстановление экономической активности в России происходит быстрее, чем ожидалось ранее. По данным ЦБ РФ, многие компании сообщают о возвращении объемов производства на допандемийный уровень, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.

"Восстановление экономической активности происходит быстрее, чем ожидалось ранее. Согласно данным мониторинга Банка России, все большее количество предприятий сообщают о возвращении производства на уровни до начала пандемии. Последовательное снятие ограничительных мер поддерживает восстановление розничной торговли и сферы услуг", - отмечается сообщении.

Регулятор полагает, что на среднесрочную траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать темпы вакцинации в России и в мире, эффективность вакцин против новых штаммов вируса, характер восстановления частного спроса, а также траектория бюджетной консолидации.

Годовая инфляция в России, по оценкам на 15 марта, составила 5,8%, говорится в сообщении ЦБ. "Инфляция складывается выше прогноза Банка России. В феврале годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,7% (после 5,2% в январе) и, по оценкам на 15 марта, составил 5,8%. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся значимо выше 4% в годовом выражении. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем", - отмечает регулятор.

По данным ЦБ, быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. "По прогнозу Банка России, годовая инфляция достигнет своего максимума в марте и далее будет снижаться", - говорится в сообщении. ЦБ ожидает по итогам 2021 года инфляцию в диапазоне 3,7-4,2%.

В ЦБ также отметили. что более раннее начало нормализации денежно-кредитной политики (ДКП) центральными банками может спровоцировать рост волатильности на мировых финансовых рынках. "В условиях более быстрого, чем ожидалось ранее, восстановления мировой экономики и, соответственно, исчерпания необходимости проведения беспрецедентно стимулирующей политики в развитых экономиках возможно более раннее начало нормализации денежно-кредитной политики центральными банками этих стран. Это может стать дополнительным фактором роста волатильности на мировых финансовых рынках", - сообщили в ЦБ РФ.