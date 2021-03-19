Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Курс рубля в ходе валютных торгов Московской биржи практически не отреагировал на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) - до 4,5% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки.

Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

По данным на 13:31 мск, рубль находился на уровне 73,79 рубля за доллар и 87,79 рубля за евро, тогда как до публикации решения ЦБ курс доллара составлял 73,76 рубля а евро - 87,8 рубля.

К 13:50 мск доллар торговался по 73,82 рубля (-0,65%), а евро - по 87,82 рубля (-0,9%).

Совет директоров Банка России на заседании 19 марта принял решение повысить ключевую ставку впервые с декабря 2018 года - на 0,25 п. п., до 4,5% годовых и допустил ее повышение на следующих заседаниях.