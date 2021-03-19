Посол в РФ: прямое авиасообщение России со Шри-Ланкой планируется возобновить с 1 апреля

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Прямые рейсы между Москвой и Коломбо планируется возобновить с 1 апреля. Об этом сообщил ТАСС посол Шри-Ланки в Москве Мигахаланде Дураге Ламаванса.

"С 1 апреля, как мы понимаем, "Аэрофлот" возобновляет прямые перелеты между Москвой и Коломбо. На сайте российской авиакомпании уже можно даже забронировать билет. Я пробовал", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Посол добавил, что в соответствии с информацией на сайте авиаперевозчика, рейсы планируются дважды в неделю.

Ламаванса отметил, что национальная авиакомпания Шри-Ланки SriLankan Airlines также будет совершать полеты, но их даты еще не определены.

Дипломат сообщил, что сейчас туристы могут попасть в Шри-Ланку транзитным перелетом через страны Ближнего Востока.

Индивидуальные туристы пока не смогут посетить Шри-Ланку, поездки разрешаются через туроператора, добавил посол. "Посетить страну туристу в индивидуальном порядке [пока] нельзя, только через туроператора. Проходить карантин по прибытии не нужно, но в течение 14 дней они [туристы] могут передвигаться по стране только организованно и только через туристических агентов", - сказал он.