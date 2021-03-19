Bayer направила $5 млн на развитие центра биотехнологий растений на базе Сколтеха

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Агротехнологическая компания Bayer направила $5 млн на финансирование учебно-научного центра биотехнологий растений, созданного на базе Сколтеха. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в Центре технологического трансфера (ЦТТ) НИУ ВШЭ.

"Средства предназначены для обеспечения оборудованием лабораторий в Сколтехе и университетах-партнерах, а также для реализации образовательных программ по лучшим мировым стандартам", - сказали в ЦТТ.

Центр биотехнологий растений был создан в кооперации с ведущими аграрными вузами и научно-исследовательскими центрами России. Образовательная платформа центра направлена на формирование современных компетенций в области прикладной ускоренной селекции, обучение проходят специалисты с профильным образованием и работающие в селекционной сфере. С декабря 2020 года учебный центр получил 113 заявок на участие в образовательных программах. В занятиях первого набора приняли участие 15 слушателей.

"Созданный на базе Сколтеха учебно-научный центр биотехнологий растений - это жемчужина проекта технологического трансфера. Именно вокруг него организована вся последующая работа по трансферу технологий на основании прецедентного решения ФАС России по согласованию слияния Bayer и Monsanto. Другие элементы технологического трансфера - бесплатная передача российским селекционерам гермоплазмы и молекулярных средств селекции - вместе с подготовкой кадров призваны повысить конкурентоспособность российской селекции на мировом рынке", - пояснил научный руководитель Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ, директор Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов.