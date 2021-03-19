Перезапущенная швейная фабрика в Ингушетии сошьет спецодежду для самарской компании

МАГАС, 19 марта. /ТАСС/. Единственная швейная фабрика в Ингушетии, которая была передана инвестору из Турции в конце 2020 года для перезапуска предприятия, впервые сошьет 25 тыс. костюмов спецодежды для самарской компании, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Швейная фабрика была построена и открыта в Ингушетии в 2017 году, она располагается на территории 2 га и включает в себя здания общей площадью 10 863,2 кв. м. Ее сметная стоимость составила около 600 млн рублей. Спустя некоторое время после открытия фабрика была закрыта, а в декабре 2020 года передана турецким инвесторам.

"Руководством предприятия дорабатываются детали предстоящего договора с самарской компанией, работающей в нефтяной отрасли, соглашение предусматривает пробный заказ 25 тыс. костюмов спецодежды на общую сумму в 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщается, для полного запуска предприятия и открытия еще одного швейного блока из Турции заказано современное осветительное беспроводное оборудование, а также новая техника. "На данный момент прошли обучение и приступили к работе 130 человек, к маю будут подготовлены 400 специалистов, а до конца лета мы планируем полностью укомплектовать штат. Общее количество трудоустроенных должно достигнуть 1 500 человек", - цитирует пресс-служба управляющую швейным объединением Инжи Кепенек.

В пресс-службе уточнили, что к 1 апреля текущего года будет подготовлен полный перечень ведомств, организаций, для которых будет востребована продукция швейного объединения.

"Все, что зависит от нас, в рамках закона, мы сделаем для оказания инвестору помощи. Нужно составить список специальностей, необходимых для фабрики, и направить запрос в соцзащиту. Еще один важный момент, связанный с набором персонала, - общественность ассоциирует фабрику только со швеями, в то время как здесь на работу ждут и мужчин, например, электромонтеров, специалистов по наладке оборудования и других. При распространении информации о вакансиях нужно это учитывать", - передает пресс-служба слова главы региона Махмуда-Али Калиматова.