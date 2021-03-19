Приставы в режиме онлайн смогут узнавать в ФНС о доходах должников

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Судебные приставы в этом году планируют с середины года получать в налоговых органах данные о доходах должников. Об этом в пятницу сообщил директор ФССП России - главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов на коллегии ФССП по итогам работы в 2020 году.

"ФССП России совместно с ФНС России ведется работа по переходу на взаимодействие через Единую систему межведомственного взаимодействия (СМЭВ), версии-3. Посредством СМЭВ 3.0 ФНС России предоставляет информацию о должнике путем направления сведений об ИНН должника, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей", - сообщил Аристов.

В ближайшие месяцы, по словам Аристова, приставы планируют так же получать информацию и о физических лицах.

"В первом полугодии текущего года запланировано начало взаимодействия по виду сведений ФНС России "Сведения о доходах физических лиц по справкам 2-НДФЛ", - сообщил он. Справка 2-НДФЛ содержит данные о доходах гражданина, облагаемых налогом, и суммах начисленного налога.

По словам директора ФССП, в минувшем году приставы взыскали 133,3 млрд руб. налоговых платежей по постановлениям налоговых органов и 27,9 млрд рублей по судебным актам. При этом сумма взыскиваемых налогов по возбужденным за год исполнительным производствам снизилась на 20%, а результативность взыскания выросла до 46%. "Принимая во внимание особую важность этого направления, с 1 июля 2020 года проводится пилотный проект по апробации новой архитектуры взаимодействия Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов, по результатам которого будут предложены изменения, в том числе на законодательном уровне, направленные на оптимизацию работы по исполнению задач в сфере исполнительного производства", - сообщил Аристов. Речь идет о разделении поступающих из ФНС документов на категории, исходя из типов должника и его имущественного положения. "Результатами пилотного проекта должно стать увеличение не менее чем на 50% поступлений по исполнительным производствам о взыскании налоговой задолженности, должники по которым обеспечены имуществом, и уменьшение сроков исполнительного производства не менее чем на 20%", - сообщил директор ФССП.