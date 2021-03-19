Глава ЦБ выступила за завершение антикризисных программ после острой фазы спада экономики

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Завершение антикризисных программ кредитной поддержки острой фазы экономического спада необходимо, в частности, для достижения целей по инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Когда объемы [программ размеров субсидирования] велики, это означает, что Центральный банк вынужден сохранять более жесткие условия для всех. Это необходимо, чтобы средние денежно-кредитные условия по экономике обеспечивали уровень совокупного спроса, соответствующего достижению цели по инфляции. И именно поэтому мы считаем необходимым, чтобы всеобъемлющие антикризисные программы кредитной поддержки были завершены после преодолений острой фазы экономического спада", - сказала она.

Набиуллина также подчеркнула, что программы постоянного действия могут носить только ограниченный и адресный характер. "В противном случае за них заплатит не только бюджет, но и большая часть экономики, которая столкнется с более высоким уровнем процентных ставок", - добавила глава ЦБ.