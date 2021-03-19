ЦБ не ожидает замедления темпов роста кредитования после повышения ставки

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Банк России не ожидает замедления темпов роста кредитования, несмотря на сегодняшнее повышение ключевой ставки. Такое мнение выразила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Нет, не ожидаем. Потому что наша политика, денежно-кредитные условия останутся мягкими с учетом лагов, которые действуют в денежно-кредитной политике", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Набиуллина отметила, что повышение ключевой ставки до нейтрального диапазона 5-6% также не окажет влияния как на темпы роста кредитования, так и на восстановление экономики. "Когда мы войдем в диапазон нейтральной ставки наши решения будут действовать с лагом, и мы не считаем, что это окажет влияние на замедление темпов роста кредитования и восстановления экономики. Мы видим, что и темпы роста кредитования находятся в такой устойчивой положительной зоне, и происходит восстановление экономики", - добавила глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что денежно-кредитные условия останутся мягкими до тех пор, пока ключевая ставка не вернется к нейтральному диапазону в 5-6%.

"Пока ключевая ставка не вернется в нейтральный диапазон - а его мы по-прежнему оцениваем от 5% до 6%, - денежно-кредитные условия будут оставаться мягкими. Это продолжит поддерживать кредитование, которое в настоящее время растет годовыми темпами, близкими к максимальным в последние годы", - сказала она.

По словам Набиуллиной, на денежно-кредитные условия значимое влияние оказывают льготные программы кредитования, реализуемые правительством. "Дополнительное смягчение, которое они дают, зависит от объемов программ, размеров субсидирования и срочности кредитных инструментов, на которые они распространяются", - отметила глава ЦБ.

Она пояснила, что Банк России вынужден сохранять для всех более жесткие условия, если объемы программ льготного кредитования велики. "Это необходимо, чтобы средние денежно-кредитные условия по экономике обеспечивали уровень совокупного спроса, соответствующий достижению целей по инфляции", - уточнила она.