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В ЦБ допустили краткосрочные колебания ликвидности при введении санкций на госдолг РФ

Однако это не создаст системных рисков для финстабильности, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Введение санкций США на российский госдолг может вызвать краткосрочные колебания ликвидности, но это не создаст системных рисков для финансовой стабильности. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Если такие санкции [США против госдолга России] будут, то могут быть краткосрочные колебания ликвидности, но в целом у нас уровень госдолга очень небольшой по международным меркам, один из самых низких. То, что проводится соответствующая бюджетная политика и госдолг находится в контролируемой зоне, это не создает системных рисков для финансовой стабильности. В любом случае у нас есть все инструменты, чтобы с волатильностью на финансовом рынке справляться", - сказала она.

Набиуллина добавила, что сейчас в целом ликвидности на рынке хватает. Профицит ликвидности составляет примерно 1,8 млрд руб.

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