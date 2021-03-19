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Пандемия COVID-19
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Камерун зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Препарат одобрен уже в 53 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Республика Камерун зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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"РФПИ объявляет об одобрении применения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Республики Камерун. Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 53 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире", - отмечается в сообщении.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина против новой коронавирусной инфекции, которая одобрена для применения более чем в 50 странах. В процессе вакцинации используются два разных аденовирусных вектора человека.

Вакцина демонстрирует эффективность 91,6%, что подтверждено публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet, и обеспечивает устойчивую защиту среди всех возрастных групп добровольцев, принимавших участие в исследованиях.

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КамерунРоссияПандемия COVID-19
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