В Тверской области создали центр подбора и выделения земельных участков под инвестпроекты

ТАСС, 19 марта. Специализированный центр сопровождения инвестиций, основной задачей которого будет подбор и предоставление земельных участков для реализации инвестпроектов, создали в Тверской области. Это позволит повысить эффективность региональной системы поддержки бизнеса, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"19 марта на заседании президиума правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, рассмотрен вопрос сопровождения инвестиционных проектов. Оказанием услуг по подбору, подготовке и предоставлению инвесторам земельных площадок для реализации проектов в Тверской области будет заниматься специализированная организация - Центр сопровождения инвестиций", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В пресс-службе отметили, что на данный момент сформирована база из 100 земельных участков для реализации инвестпроектов, эти территории закреплены за новым центром. Он создан для повышения эффективности системы поддержки бизнеса, улучшения инвестиционного климата в регионе. "Наша задача - войти в пятерку лучших субъектов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций в экономику, инфраструктуру и социальную сферу. Тверская область должна выйти на качественно новый уровень инвестиционной привлекательности", - приводит пресс-служба слова Рудени.

На данный момент в Тверской области действует несколько организаций поддержки инвесторов, например, обеспечением инфраструктурой занимается Инженерно-инвестиционная компания, прямые меры поддержки оказывают Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, Венчурный фонд, Центр экспортной поддержки, Фонд развития промышленности, Центр "Мой бизнес". При их участии в регионе за последние пять лет реализовано 65 инвестпроектов, создано свыше 7,4 тыс. рабочих мест, добавили в пресс-службе.