В работе МГТС произошел краткосрочный сбой

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. МГТС восстановила работу после краткосрочного сбоя, произошедшего в пятницу днем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Отдельные пользователи на фиксированной сети могли заметить краткосрочное снижение качества связи в течение нескольких секунд. Сеть работает в обычном режиме", - сказали в пресс-службе.

Ранее сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, фиксировал порядка тысячи жалоб от пользователей на работу МТС. Около 64% пользователей сообщали о проблемах с широкополосным интернетом, 20% жаловались на работу мобильного интернета, еще 14% столкнулись с проблемами с мобильной связью.