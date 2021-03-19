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В работе МГТС произошел краткосрочный сбой

Сервис Downdetector фиксировал порядка тысячи жалоб от пользователей на работу МТС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. МГТС восстановила работу после краткосрочного сбоя, произошедшего в пятницу днем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Отдельные пользователи на фиксированной сети могли заметить краткосрочное снижение качества связи в течение нескольких секунд. Сеть работает в обычном режиме", - сказали в пресс-службе.

Ранее сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, фиксировал порядка тысячи жалоб от пользователей на работу МТС. Около 64% пользователей сообщали о проблемах с широкополосным интернетом, 20% жаловались на работу мобильного интернета, еще 14% столкнулись с проблемами с мобильной связью.

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