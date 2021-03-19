Ростехнадзор выявил 3,6 тыс. нарушений промышленной безопасности в Арктике

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Ростехнадзор в ходе проверки опасных производственных объектов хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов в Арктике выявил около 3,63 тыс. нарушений промышленной безопасности и наложил штрафов на сумму в 15 млн рублей. Об этом сообщил журналистам информагентств глава ведомства Алексей Алешин.

"В общей сложности мы выявили 3,626 тыс. нарушений требований промышленной безопасности, возбудили 219 административных дел. Общая сумма административных штрафов - около 15 млн рублей, из них 12,08 млн рублей [наложено] на юридических лиц и 2,825 млн на должностных лиц", - сказал он.

Всего было проверено 3,874 тыс. резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов, из них 78% находятся в исправном состоянии, 10% - не в полной мере соответствуют требованиям и находятся в эксплуатации с ограничениями, 12% - в неисправном состоянии и выведены из эксплуатации по итогам проверки, добавил глава ведомства.

"На сумму штрафа смотреть особо не надо, потому что те нарушения, которые мы выявили, мы выдали предписания, их надо устранять. А вот на устранение эти нарушений денег потребуется гораздо больше, чем штрафов [заплатить], речь там пойдет уже о миллиардах рублей", - отметил Алешин.

Ростехнадзор также выявил в ходе проверки 25 случаев, которые могут потенциально нести угрозу жизни и здоровью, а также окружающей среде. Из них 11 случаев закончились приостановлением эксплуатации опасных производственных объектов на срок 90 суток по решению суда.

"Поговорим про отстающих и про опережающих [по ликвидации нарушений] примерно через 2-2,5 месяца, потому что сейчас они начали выполнять, а мы начали проверять, как выполняются наши предписания. Поэтому по итогам как раз проверок, которые мы получим, как они исправили наши предписания, вот тогда я с удовольствием расскажу, кто является лидером, а кто является отстающим", - подчеркнул Алешин.