Операторы сообщили о кратном падении трафика в Clubhouse

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Трафик в набравшем в феврале - марте популярность приложении Clubhouse в России упал по сравнению с пиковыми значениями в несколько раз, рассказали ТАСС представители мобильных операторов.

По данным "Билайн.Аналитики", пик популярности соцсети пришелся на 19 февраля. 22-28 февраля трафик Clubhouse уже снизился на 14%, в следующие две недели - на 35% и 54% соответственно по сравнению с пиковым периодом. На 15 марта в сравнении с 19 февраля трафик упал в 4 раза, отметили в компании.

То, что пик использования Clubhouse пришелся на 15-21 февраля, говорят и в Yota. В начале марта активность абонентов стала снижаться. Так, 4-10 марта трафик упал втрое по сравнению с пиковыми значениями и с тех пор держится на одном уровне.

В сетях "Мегафона" трафик в Clubhouse также достиг своего пика 18 февраля, а в середине марта упал на 80% по сравнению с пиковыми днями, рассказали в компании.

По данным МТС, за последние три недели трафик в Clubhouse сократился более чем в два раза. При этом в компании наблюдают, что аудитория приложения становится все более вовлеченной за счет того, что темы "комнат" становятся более узкими и специализированными.

Тем не менее, несмотря на падение трафика в Clubhouse, выход Android-версии приложения может снова подстегнуть спрос на него, считают операторы.