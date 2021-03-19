Ростехнадзор предлагает ввести денежную ответственность за нарушения норм промбезопасности

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Ростехнадзор выступил с идеей ввести финансовую ответственность компаний за нарушения норм промышленной безопасности. Об этом сообщил журналистам информагентств глава ведомства Алексей Алешин.

"Какая-то такая привязка должна быть, финансовые результаты собственника, чтобы он тоже чувствовал ответственность на себе. Сейчас у нас собственник практически оторван от этой ответственности за нарушения", - отметил он.

Алешин добавил, что размер штрафа возможно привязать к сумме выплачиваемых компанией дивидендов.

Ранее Минприроды внесло в правительство РФ на рассмотрение проект федерального закона об обеспечении исполнения собственниками промпредприятий обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде. Законопроект подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина и вице-премьера РФ Виктории Абрамченко и включает в себя пункт, предусматривающий механизм ограничения на выплату дивидендов, доходов по долям (паям) и на распределение прибыли между учредителями в случае невыполнения компаниями обязательств по соблюдению требований в области охраны окружающей среды.