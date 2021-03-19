Костин прогнозирует повышение ключевой ставки до 4,75%

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Банк России может поднять ключевую ставку до отметки 4,75% до конца этого года. Такой прогноз дал глава банка ВТБ Андрей Костин в ходе онлайн-дискуссии с клиентами Private Banking.

"По мнению наших аналитиков, возможно в течение года, к концу года, ставка еще плавно поднимется, что, в общем-то, не так существенно для деятельности банка. Я думаю, это хорошо, потому что любые крупные шараханья, конечно, наносят ущерб и клиентам, и банку. Поэтому, мы думаем, что вот такое плавное, небольшое повышение, может быть до 4,75%, оно возможно до конца года", - сказал Костин, слова которого привела пресс-служба.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку впервые с декабря 2018 года - на 0,25 п.п., до 4,5% годовых.