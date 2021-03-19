Набиуллина выразила сомнения по поводу введения категории "квалицированных заемщиков"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила сомнения в необходимости введения категории "квалицированных заемщиков", которым будет доступно кредитование по плавающим процентным ставкам.

Ранее Банк России опубликовал доклад для общественных обсуждений "О регулировании рисков, связанных с возможным распространением плавающих процентных ставок в ипотечном кредитовании". В одном из рассматриваемых вариантов допускается введение категории "квалифицированных заемщиков", которым будет доступен больший круг банковских продуктов и возможность оформить кредит по сниженной ставке.

"Мы не можем сказать, что склоняемся или предпочитаем ввести такую категорию. Лично у меня есть сомнения. Мы должны еще посмотреть, как будет работать разграничение квалицированных и неквалифицированных инвесторов", - сообщила она в ходе пресс-конференции.

При этом Набиуллина отметила, что представленные в докладе варианты регулирования использования плавающих ставок требуют дальнейшего обсуждения с участниками рынка.

"Если вводить квалицированных заемщиков, могут быть сложности, поэтому я не думаю, что это основной инструмент или основное направление регулирования и ограничения рисков, связанных с плавающими ставками. Посмотрим, что скажут эксперты и участники рынка. Мы сейчас находимся в стадии обсуждения", - добавила она.

Комментируя введение количественного ограничения на выдаваемые кредиты, Набиуллина сообщила, что сейчас на эту тему идет дискуссия с правительством.

"В некоторых странах может быть прямой запрет на выдачу кредитов людям, уже слишком обремененных долгами, либо банком устанавливаются специальные квоты на количество таких кредитов. У нас такого права законодательного нет. Мы сейчас с правительством ведем дискуссию на эту тему, чтобы такое право появилось, и мы бы тогда им действительно воспользовались", - сообщила она.

Мнение эксперта

Ипотека с плавающей ставкой позволит сэкономить гражданам на процентах. Однако в случае неблагоприятной экономической ситуации может также привести к дефолту заемщика. Именно поэтому данное направление в кредитовании несет в себе повышенные риски, считает начальник управления ипотечных продаж Промсвязьбанка (ПСБ) Татьяна Чернышева.

"Ипотечные кредиты с плавающей ставкой несут достаточно высокие риски непредсказуемого роста долговой нагрузки в случае нестабильной экономической ситуации и, как следствие, возможного дефолта заемщика. В этой связи предложение Банка России ограничить круг потенциальных заемщиков, которые могут принимать такие риски, - мера оправданная", - сообщила ТАСС Чернышева.

Также эксперт добавила, что клиента крайне важно заранее информировать о всех возможных рисках кредита под плавающую ставку.