Глава ВТБ назвал биткойн обреченной валютой

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин считает биткойн, несмотря на рост его стоимости, обреченной валютой. При этом в целом банкир считает появление цифровых валют неизбежностью. Об этом он заявил в ходе онлайн-дискуссии с клиентами Private Banking.

"Я считаю, что цифровая валюта - вещь неизбежная, потому что мир становится цифровым. При этом я всегда считал, что такие "левые" цифровые валюты как биткойн, невзирая на большой рост его цены, в перспективе все-таки обречены. Ни одна государственная финансовая система не может позволить некой валюте существовать и не регулироваться госорганами в случае, если валюта занимает существенное место в валютных, в бюджетных операциях. Каждая страна или группа стран, как ЕС, проводит свою денежно-кредитную политику, регулирует инфляцию, регулирует наличие денежной массы в стране. Государство, которое регулирует денежную массу, не может спокойно смотреть, как майнят деньги, это как фальшивомонетничество, мне всегда казалось", - сказал Костин, слова которого привела пресс-служба банка.

Он отметил, что в этом вопросе различные страны пошли по другому пути - создание государственных цифровых валют. И Россия не стала исключением.

"Я думаю, это займет не один год, нужны несколько лет, а дальше все будет зависеть от того, как успешен будет этот опыт, насколько клиентам будет удобно. Сейчас говорят, что наличные валюты неудобны, но статистика за 2020 год показывает, что в мире использование кэша, наоборот, выросло. При всем неудобстве люди во многих странах продолжают активно пользоваться наличной валютой. В этом плане понятно, что многие цифровые ожидания не всегда оправдываются, - подчеркнул глава ВТБ. - Если это действительно будет удобно и приниматься во всем мире, тогда я думаю, что у цифровой валюты большое будущее. В целом, конечно, будущее за цифровой тематикой, я в этом не сомневаюсь".

Костин добавил, что ВТБ готов участвовать в разработке цифрового рубля, но при условии, что будет выбран сценарий, по которому кошельки клиентов будут находиться в банках, а расчеты будут вестись через ЦБ.

"Это связано с опасениями банков насчет того, что банковские функции переходят в ЦБ и вместе с ними туда начнет утекать ликвидность", - пояснил банкир.

О цифровом рубле

В октябре 2020 года ЦБ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля - он будет иметь форму уникального цифрового кода и храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России, а владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.