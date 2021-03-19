Ростехнадзор считает маловероятным повторение аварии, схожей с разливом топлива на ТЭЦ-3

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Ростехнадзор считает маловероятным повторение аварии, аналогичной разливу резервуара с дизельным топливом на ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, дочернее предприятие "Норникеля") в Норильске. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Алексей Алешин.

"За всю историю наблюдений и у нас и, по-моему, в мире, вот аварий, когда отрывается дно [у резервуара], таких просто не было. Поэтому говорить о том, что подобная авария может произойти с учетом тех нарушений, которые мы выявили, я бы так сказал, что это крайне маленькая такая вещь", - сказал он.

Алешин также отметил, что согласно информации, предоставленной НТЭК в комиссию по техническому расследованию аварии, по состоянию на 2 ноября 2020 года прямой ущерб компании от разлива топлива составил 2,02 млрд рублей, а расходы на ликвидацию (локализацию) аварии - 2,68 млрд рублей.

О ЧП и решении суда

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. т нефтепродуктов.

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, дочернее предприятие "Норникеля") о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей, которые "Норникель" полностью оплатил.