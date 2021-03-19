МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор разрешил ввоз картофеля из трех зон Египта, поставки из которых запретили в 2018 году. Об этом говорится в материалах ведомства.

"Россельхознадзор с 18 марта разрешает ввоз в Россию картофеля из трех зон возделывания Арабской Республики Египет", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, решение принято под гарантии Центральной администрации карантина растений Министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской Республики Египет, а также на основе направленных в Россельхознадзор обосновывающих материалов. Запрет на ввоз картофеля из указанных зон ввели в 2018 году из-за обнаружения в поступивших партиях возбудителя бурой бактериальной гнили (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.). Египетская сторона ранее предоставила материалы обо всех проведенных компетентным ведомством исследованиях и их результатах в течение трех лет.

Вместе с тем, в связи с новым случаем выявления вредителя в партии египетского картофеля, произведенного в другой зоне, Россельхознадзор вводит с 19 марта 2021 года временные ограничения на ввоз картофеля из нее. Партии из данной зоны, отгруженные до 19 марта 2021 году, допустят на территорию России по результатам карантинного фитосанитарного контроля (надзора).