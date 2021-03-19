{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россельхознадзор разрешил ввоз картофеля из трех зон Египта

Ввоз картофеля из указанных зон запретили в 2018 году из-за обнаружения в поступивших партиях возбудителя бурой бактериальной гнили

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор разрешил ввоз картофеля из трех зон Египта, поставки из которых запретили в 2018 году. Об этом говорится в материалах ведомства.

"Россельхознадзор с 18 марта разрешает ввоз в Россию картофеля из трех зон возделывания Арабской Республики Египет", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, решение принято под гарантии Центральной администрации карантина растений Министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской Республики Египет, а также на основе направленных в Россельхознадзор обосновывающих материалов. Запрет на ввоз картофеля из указанных зон ввели в 2018 году из-за обнаружения в поступивших партиях возбудителя бурой бактериальной гнили (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.). Египетская сторона ранее предоставила материалы обо всех проведенных компетентным ведомством исследованиях и их результатах в течение трех лет.

Вместе с тем, в связи с новым случаем выявления вредителя в партии египетского картофеля, произведенного в другой зоне, Россельхознадзор вводит с 19 марта 2021 года временные ограничения на ввоз картофеля из нее. Партии из данной зоны, отгруженные до 19 марта 2021 году, допустят на территорию России по результатам карантинного фитосанитарного контроля (надзора).

Теги
ЕгипетРоссия
Производство яиц в России в феврале снизилось на 4,3%
В свою очередь производство молока уменьшилось на 0,3%
Читать полностью