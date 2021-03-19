Город Санья на Хайнане и китайский Гуанчжоу создадут кластер круизного бизнеса

ХАЙКОУ /Китай/, 19 марта. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань совместно с Гуанчжоу - административным центром китайской провинции Гуандун - планируют создать мощный кластер для развития круизного бизнеса. Об этом сообщил информационный портал " Чжунго синьвэньван ".

По его сведениям, администрации двух городов уже подписали соглашение о сотрудничестве. С хайнаньской стороны продвижением проекта займется руководство центрального делового района Санья, со стороны Гуанчжоу - управление по делам культуры и туризма района Наньша, который расположен в 38 км от Гонконга и в 41 км от Макао.

"Этот район прилегает к Гонконгу, Макао и Гуандун, он имеет богатую ресурсную базу и развитую сферу транспортных коммуникаций, а также мощный потенциал для развития судоремонтной промышленности, - подчеркнул вице-мэр Санья У Хайфэн. - Что касается Хайнаня, мы можем предложить прекрасные места для отдыха, а также привлечь внимание нашей особой стратегией в сфере беспошлинной торговли".

Чиновник отметил, что благодаря удачному сочетанию таких преимуществ вскоре может начаться бум в развитии регионального и глобального туризма. "Таким образом, мы работаем над созданием зоны международного потребления в туристической сфере, над формированием важной базы материального снабжения круизной отрасли Азиатско-Тихоокеанского региона", - уточнил У Хайфэн.

Санья - единственное место на Хайнане, где находится свободная зона, нацеленная на развитие круизного и яхтенного туризма. Согласно статистике, в центральном деловом районе этого города разместились 14 профильных компаний, еще 35 недавно зарегистрировали свой бизнес и вскоре приступят к обслуживанию различных морских маршрутов. Ожидается, что сотрудничество с Гуанчжоу, который среди китайских портов принимает больше всего круизных рейсов из Юго-Восточной Азии, позволит создать новые беспрецедентные возможности для стимулирования экономического роста.