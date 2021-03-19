Бизнес предлагает провести масштабный тест системы электронной путевки перед ее запуском

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Турбизнес предлагает провести масштабное тестирование системы электронной путевки перед ее запуском, сообщил ТАСС вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

В союз обращаются представители туристической отрасли, которые опасаются сложностей в процессе эксплуатации информационной системы и сомневаются в сохранности персональных данных своих клиентов, пояснил он.

"База данных этой системы устарела. Для снятия данных вопросов необходимо проведение масштабного тестирования с привлечением бизнеса и некоммерческих организаций. Также важно обратить внимание на ценообразование для туриста. Необходимо проконтролировать, чтобы с введением новой системы стоимость продукта не подорожала для конечного потребителя", - сказал Волков.

"Электронная путевка" - информационная система, в которую туроператоры должны будут вводить информацию о каждом проданном туре, включая подробные параметры путешествия и его стоимость. Вопрос ее запуска обсуждается уже несколько лет, законопроект по этому вопросу прошел первое чтение.

На этой неделе для участников выездного заседания рабочей группы при комитете Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи был проведен демонстрационный показ работы информационной системы электронной путевки, сообщили ТАСС в ОСИГ. По итогам встречи представители отрасли обратили внимание на необходимость тестирования системы перед принятием окончательного решения о ее запуске, сообщил Волков.

Туроператоры при обсуждении системы ранее неоднократно отмечали, что не против цифровизации и повышения прозрачности рынка, однако поправки к законопроекту об электронной путевке предусматривают новые взносы для бизнеса, что может быть затруднительным в условиях пандемии, сообщали в Российском союзе туриндустрии.