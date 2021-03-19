Реальные зарплаты россиян в январе снизились на 29% по сравнению с декабрем

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Реальные заработные платы россиян (скорректированные на инфляцию) выросли в январе 2021 года на 0,1% по сравнению с январем прошлого года, следует из данных Росстата. При этом по сравнению с декабрем 2020 года реальные зарплаты в РФ сократились на 28,9%.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2021 года составила 49 516 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,3%", - говорится в материалах Росстата.

По данным ведомства, среднемесячная начисленная заработная плата россиян в номинальном выражении выросла в январе на 5,3%, по сравнению с декабрем она сократилась на 28,4%.

Ранее Росстат сообщил, что реальные зарплаты в РФ в 2020 году выросли на 2,5% в годовом выражении.

Число безработных

Численность безработных в России в феврале 2021 года, по предварительным данным, составила около 4,244 млн человек, что на 1,7% меньше показателя за январь. При этом по сравнению с февралем 2020 года безработица в РФ выросла на 23,9%, говорится в материалах Росстата.

Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в отчетном месяце составила 5,7%, добавили в Росстате.

Как отметили в статистическом ведомстве, в феврале 2,2 млн человек были зарегистрированы в качестве безработных, а 1 млн человек получали пособие по безработице.

По данным Минтруда, число официально зарегистрированных безработных в РФ в настоящее время составляет 2,1 млн человек. В феврале этот показатель находился на уровне 2,4 млн.

Согласно проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, показатель уровня безработицы в России к концу 2021 года опустится ниже 5%, что соответствует "естественному" уровню безработицы. При этом президент РФ Владимир Путин поставил цель: вернуть к концу этого года рынок труда к показателям 2019 года. Решение этой задачи предполагает трудоустройство еще 1 млн россиян из числа безработных.