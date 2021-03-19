Эксперты: ключевая ставка ЦБ до конца 2021 года может достигнуть 5%

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Ключевая ставка Банка России достигнет 5% уже до конца 2021 года, полагают опрошенные ТАСС эксперты. При этом повышение, скорее всего, будет происходить плавно, по 25 базисных пунктов, и с возможными перерывами, добавили они.

В пятницу ЦБ РФ впервые с 2018 года повысил ключевую ставку на 25 б. п., до 4,5% и не исключил ее дальнейшего роста на ближайших заседаниях. Регулятор пояснил, что причинами такого решения стали более быстрое, чем ожидалось, восстановление внутреннего спроса, а также динамика инфляции, которая в феврале достигла 5,7% (после 5,2% в январе), а по оценкам на 15 марта составила 5,8%.

Тем не менее, решение по ужесточению денежно-кредитной политики именно на мартовском заседании не ожидалось большинством аналитиков. "В консенсус-прогнозе Bloomberg лишь 3 из 41 прогнозировали это действие", - отметила руководитель отдела макроэкономического анализа "Финам" Ольга Беленькая.

При этом прогнозы собирались информагенствами в начале недели, тогда как в среду ФРС США по итогам своего заседания не проявила беспокойства за рост ставок на долговом рынке США, которые превысили 1,7% по 10-летним гособлигациям. В четверг же центробанки Турции и Бразилии приняли превентивные меры, повысив ставки больше ожиданий, пояснил эксперт "БКС мир инвестиций" Альберт Короев.

Недавнее усиление санкционных рисков также находится в числе факторов, сыгравших в пользу повышения ключевой ставки, добавил начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес капитал" Юрий Кравченко.

Ставка продолжит плавно рости

Регулятор дал участникам рынка не самый жесткий сигнал, а именно, что "допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", заметила экономист по России и СНГ "Ренессанс капитал" Софья Донец. "Мы полагаем, это явный признак того, что ЦБ будет повышать ставку до нейтрального значения плавно. При этом, похоже, что регулятор оставляет за собой возможность повышать ее не на каждом из следующих заседаний", - добавила она.

Согласно прогнозам специалистов, на конец года ключевая ставка достигнет 5,0%. В частности, при сохранении инфляционных рисков и ухудшении внешнего фона регулятор продолжит ужесточать ДКП во втором квартале, считает глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик.

При этом в ценах ОФЗ уже заложена возможность повышения ключевой ставки до 5% к концу года, поэтому сильного давления на бумаги не ожидается, добавила Ольга Беленькая. В свою очередь начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Георгий Ващенко полагает, что рубль при этом может стабилизироваться в новом коридоре 73-75 руб. за доллар. Повышение ставки в ближайшее время также поспособствует росту ставок по всем банковским продуктам - как в части кредитования, так и размещения средств, добавил руководитель казначейства Альфа-банка Артем Павлов.

Часть экспертов также не исключили, что возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон (около 6%) может быть закончено уже в течение этого года. Этому могут способствовать проинфляционные риски, в том числе из-за более раннего перехода мировых центробанков (в первую очередь ФРС и ЕЦБ) к сворачиванию своих программ поддержки, пояснил руководитель отдела инвестиционных продуктов "Тинькофф инвестиции" Евгений Дорофеев.