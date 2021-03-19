Минпромторг рассчитывает на рост оборота розничной торговли в России с апреля

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Минпромторг ожидает роста оборота розничной торговли в РФ с апреля в случае продолжения снятия ограничений из-за пандемии, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"В целом, если в будущем будут продолжать постепенно сниматься ограничения, с апреля ожидаются положительные показатели в сравнении с аналогичными прошлого года", - отмечают в министерстве.

По данным Минпромторга, в 2020 году российские потребители закупались реже, но впрок, значительная часть населения сократила свои расходы на покупки, услуги, перевозки и туризм. "В предковидные январь и февраль 2020 года были достаточно высокие показатели. В марте торговля даже столкнулась с ажиотажным спросом населения на определенные товары (гречка, макаронные изделия, консервы и другие). Поэтому показатели января и февраля 2021 года по сравнению с прошлым годом ниже", - поясняется в сообщении.

По данным Росстата, оборот розничной торговли в России в январе - феврале 2021 года снизился на 0,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, в феврале снижение составило 1,3% в годовом выражении.