Бизнес и Минэкономразвития проработают налоговое стимулирование инвестдеятельности

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), "Деловая Россия" и Минэкономразвития проработают варианты налогового стимулирования инвестиционной деятельности, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова по итогам заседания рабочей группы по инвестиционному развитию.

"Участники заседания обсудили подходы к налоговому стимулированию инвестиционной деятельности, а также стимулы направления предприятиями чистой прибыли в инвестиции на новые проекты и в основной капитал. По результатам РСПП и "Деловая Россия" совместно с Минэкономразвития проработают варианты налогового стимулирования, проведут расчеты их влияния на рост инвестиций и бюджетные проектировки", - заявили в секретариате первого вице-премьера.

В ходе заседания рабочей группы обсуждалось предложение по снижению нагрузки по налогу на добычу ряда твердых полезных ископаемых (НДПИ) за счет введения инвестиционного налогового вычета из суммы НДПИ с 1 января 2022 года для тех проектов, по которым сумма НДПИ будет превышать выплату за 2021 год, отметили в секретариате. Это касается проектов, для которых с начала этого года установлен повышающий коэффициент.

"Размер вычета предлагается определять исходя из капитальных затрат организации на модернизацию существующей или создание новой инфраструктуры и суммы уплаченного НДПИ, но не более 50% капитальных затрат от разницы между суммой НДПИ с повышенным коэффициентом и максимальной суммой НДПИ, исчисленной за один из налоговых периодов, начало которых приходится на 2019-2021 годы", - пояснили в секретариате.

Следующее заседание рабочей группы состоится через две недели.

В мероприятии приняли участие представители Минэкономразвития, Минфина и ФНС, а также представители бизнес объединений - РСПП и "Деловая Россия".