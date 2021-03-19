Меркель не исключила закупок "Спутника V" в Германии

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает закупок российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на национальном уровне в ФРГ, если не будет достигнуто общее решение по этому вопросу в ЕС. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции по итогам совещания с главами германских регионов, посвященного вопросам вакцинации против коронавируса.

"Что касается российской вакцины, то я с определенных пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Я предпочла бы европейские закупки. Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдет, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку", - сказала Меркель. "Это возможно, и это мы тогда сделаем", - добавила она.

Также канцлер заявила, что хотела бы сделать инъекцию вакциной британско-шведской компании AstraZeneca, несмотря на противоречивую информацию о возможных побочных эффектах препарата. "Я бы привилась вакциной AstraZeneca, но я бы дождалась своей очереди, - сказала Меркель. - Но я бы в любом случае сделала бы это".

Канцлер подтвердила, что власти Германии привержены цели начать масштабную вакцинацию против коронавируса летом этого года. "Я считаю, что у нас есть хорошие шансы на то, чтобы сдержать обещание предложить до конца лета каждому жителю прививку [от COVID-19]", - подчеркнула она. В то же время Меркель признала, что это зависит от того, какое количество доз вакцин будет поставлено.

Ранее в ФРГ уже неоднократно выражали принципиальную готовность использовать препараты, разработанные за пределами ЕС, в частности вакцины "Спутник V". Отбросить в сторону политическую и идеологическую подоплеку касательно применения российского препарата призывали главы ряда федеральных земель ФРГ, в том числе Баварии, Берлина, Бранденбурга, Мекленбурга - Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии.

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутника V". Оно заявило, что оценит соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.