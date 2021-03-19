Пользователи приложения "Честный знак" заработали 200 тыс. рублей за сканирование лекарств

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Десять пользователей мобильного приложения "Честный знак" разделят призовой фонд в размере 200 тыс. рублей за победу в конкурсе, в ходе которого они должны были отчитаться о покупке маркированных лекарств и о сканировании нанесенной на них маркировки с помощью приложения. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки товаров.

В России поэтапно вводится маркировка различных категорий товаров с помощью двухмерного цифрового кода маркировки Data Matrix. Маркировка лекарственных средств стала обязательной с 1 июля 2020 года.

"В течение 62 дней пользователи приложения выполняли задание, сканируя коды маркировки. Для участия нужно было купить лекарство с Data Matrix, отсканировать код маркировки и QR-код чека покупки. В акции приняли участие около 4 тыс. человек. Десять победителей, которые первыми отсканировали и отправили 35 чеков и кодов, разделили призовой фонд в 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ЦРПТ отмечают, что, по рассказам участников конкурса, многие из них узнавали о нем от работников аптек, которые сами рекомендовали покупателям проверять подлинность и качество лекарств с помощью мобильного приложения "Честный знак".

"Судя по опросу участников акции, они существенно изменили свое потребительское поведение - теперь ни одна важная покупка не обходится без сканирования кода маркировки", - сообщают в ЦРПТ, отмечая, что речь идет не только о лекарствах, но и о других группах товаров, для которых введена цифровая маркировка.

В настоящее время маркировка уже стала обязательной для лекарств, табака, обуви, меховых изделий, парфюмерии, пяти групп товаров легкой промышленности, фотокамер и ламп-вспышек, шин и покрышек. Коды маркировки Data Matrix также можно обнаружить на части молочной продукции - в этой отрасли маркировка пока действует на добровольной основе.