Оформить электронный паспорт в Москве можно будет с 1 декабря 2021 года

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Жители Москвы смогут оформлять и получать электронные паспорта с 1 декабря 2021 года, а по всей России эта возможность появится не позднее 1 июля 2023 года, говорится в проекте указа президента РФ, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Когда он появится и зачем это нужно?

Электронный паспорт. Когда он появится и зачем это нужно?

Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую смарт-карту (формата банковской карты) с фотографией, ФИО, датой рождения и другими данными, а также с чипом. Паспорт также будет содержать биометрические и иные персональные данные владельца, включая изображение его лица и папиллярных узоров двух пальцев рук, пояснили в Минцифры РФ.

При этом адрес регистрации (прописка) не будет напечатан на смарт-карте, а будет просто записан на чипе. Также впоследствии возможна запись, например, данных о действующем водительском удостоверении, чтобы не носить его с собой, отметили в Минцифры.

Паспорт с чипом будет применяться на территории РФ наравне с традиционным бумажным. Любой гражданин РФ, получающий или меняющий паспорт в Москве, сможет выбрать вариант паспорта с электронным носителем.

Мобильный идентификатор гражданина

В дополнение к паспорту с чипом гражданин по собственному желанию при помощи биометрической кабины в МФЦ сможет установить и активировать мобильное приложение (или так называемый мобильный идентификатор гражданина), которое будет выполнять функции паспорта. Как отмечают в Минцифры, на старте проекта в 2021 году совместимых услуг будет не очень много, но их список будет расширяться.

Например, в планах на 2021-2022 годы совместно с правительством Москвы обеспечить применение приложения для использования порталов госуслуг и при обращениях в МФЦ, для заключения договоров, в том числе трудовых, для подтверждения совершеннолетия при покупке алкоголя и табака, для прохода в здания и получения услуг операторов сотовой связи.