ВВП России в феврале снизился на 2,8% после уточненных 2,2% в январе

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. ВВП России в феврале снизился на 2,8% в годовом выражении после уточненных 2,2% в январе, говорится в обзоре "Картина деловой активности. Март 2021 года", подготовленном Минэкономразвития РФ.

"По оценке Минэкономразвития России, в феврале 2021 года ВВП снизился на 2,8% год к году (-2,2% год к году в январе). Сокращение ВВП в целом за январь - февраль составило 2,5% в годовом выражении", - отмечается в обзоре.

Таким образом, Минэкономразвития скорректировало оценку падения ВВП в январе с 2,4% до 2,2%.