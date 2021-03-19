Монгольский президент предложил России производить "Спутник V" в его стране

УЛАН-БАТОР, 19 марта. /ТАСС/. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в ходе встречи с послом РФ в Улан-Баторе Искандером Азизовым предложил российской стороне производить вакцину "Спутник V" в его стране. Об этом в пятницу сообщило агентство МОНЦАМЭ.

Что известно о российских вакцинах

Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак". Что известно о российских вакцинах

На эту тему

"Президент подчеркнул, что Монголия имеет потенциал для производства вакцины, и попросил посла изучить возможность производства российской вакцины "Спутник V" в Монголии и представить Кремлю предложение о сотрудничестве в этом деле", - говорится в сообщении МОНЦАМЭ.

Российский посол ответил, что оперативно сообщит об инициативе монгольской стороны в Москву.

Стороны также обсудили приготовления к празднованию столетия установления дипломатических отношений между странами.