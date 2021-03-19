Деловой центр города Санья на Хайнане инвестирует в развитие района $6,3 млрд

САНЬЯ /Китай/, 19 марта. /ТАСС/. Центральный деловой район города Санья (китайская провинция Хайнань) инвестирует в этом году 41 млрд юаней (около $6,3 млрд) в проекты экономики штаб-квартир. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

На данный момент здесь уже ведутся работы по строительству 19 бизнес-центров, которые станут местом размещения для штаб-квартир компаний и их представительств. К концу текущего года, как ожидается, количество таких строящихся объектов увеличится до 25. Администрация делового района Санья уже сдала в аренду под бизнес землю площадью 62 га, всего в распоряжении управления района имеется 143 га.

"На следующем этапе центральный деловой район ускорит реализацию проектов, продвижение инвестиций и системные инновации с высокими стандартами, а также оптимизирует услуги для зарегистрированных здесь предприятий", - цитирует издание представителя администрации этого бизнес-кластера.

Экономика штаб-квартир предполагает концентрацию большого количества головных офисов компаний на одной территории, это способствует повышению эффективности бизнеса и вносит вклад в развитие местной экономики.

Администрация Хайнаня планирует превратить Санья в крупный финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний. Здесь созданы особые зоны развития, в том числе для продвижения научных проектов и инноваций. По уровню благосостояния город занимает первое место среди всех прочих административно-территориальных единиц самой южной провинции КНР. Ожидается, что он сыграет важную роль в формировании Хайнаньского порта свободной торговли как ключевого транспортно-логистического узла Восточной и Юго-Восточной Азии.