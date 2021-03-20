В РАЭК приветствовали включение интернет-компаний во второй пакет мер поддержки IT-отрасли

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) приветствовала включение российских интернет-компаний, формирующих "цифровой контур", в число организаций, на которые распространяются меры по льготному налогообложению в рамках второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли. Об этом говорится в анализе второго пакета мер поддержки IT-отрасли, который подготовил РАЭК. Анализ опубликовал на сайте ассоциации в пятницу.

"<...> членами GR-клуба РАЭК было отмечено, что в соответствии с существующими критериями льготами налогового маневра не смогут воспользоваться большинство компаний отечественной интернет-отрасли <...>. В связи с этим предлагалось распространить меры поддержки <...> на все отечественные IT-компании, включая интернет-компании, формирующие "цифровой контур" (поисковые технологии и пользовательские сервисы, облачные услуги, социальные сети и игровые платформы, маркетплейсы, онлайн-кинотеатры, разработку "цифровых решений", в т. ч. авторский заказ). В этой связи РАЭК приветствует включение российских интернет-компаний в число компаний, на которые распространяются меры по льготному налогообложению в рамках "Налогового маневра 2.0", - говорится в тексте.

Отмечается, что во второй пакет предложений по мерам поддержки IT-отрасли вошли более 60 мер. В список включены предложения, выравнивающие условия международной конкуренции, и меры, способствующие комплексной поддержке отечественных разработчиков за счет регулирования спроса на российские IT-решения. Все меры поддержки разделены на девять частей: общесистемные меры поддержки, решения для бизнеса, электронные образовательные и медицинские сервисы, офисное ПО и операционные системы, обработка данных и "облака", решения в сфере искусственного интеллекта, больших данных и интернета вещей, производство игр и видеоконтента, информационная безопасность.