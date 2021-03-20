СМИ: Apple оштрафовали в Бразилии за продажу продукции без зарядных устройств

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 марта. /ТАСС/. Управление по защите прав потребителей бразильского Сан-Паулу (Procon-SP) оштрафовало американскую корпорацию Apple за продажу смартфонов без зарядных устройств и несоответствие продукции заявленным в рекламе характеристикам. Сумма штрафа составляет 10,5 млн реалов (около $1,9 млн по текущему курсу), сообщил в пятницу портал G1 со ссылкой на Procon-SP.

2 декабря сан-паульский потребнадзор заявил о намерении обязать Apple под угрозой штрафа бесплатно предоставлять по требованию клиента оригинальные зарядные устройства, которые не входят в комплектацию новых моделей iPhone 12. По мнению регулятора, приобретая технику этой марки, потребитель "рассчитывает на то, что не только iPhone, но и зарядное устройство будут обладать более высокой производительностью". При этом, в ведомстве указали, что Apple в гарантийной документации не только отказывается от обязательств по ремонту в случае использования неоригинальных зарядных устройств, но и не оговаривает возможность безопасного применения собственных аксессуаров предыдущего поколения.

Как тогда, так и сейчас регулятор счел неубедительным одно только объяснение американской компании о том, что, исключив зарядку из комплекта поставки, она таким образом, дескать, сокращает объемы углеродных выбросов и электронного мусора, а также потребление природных ресурсов и ценных материалов. В Procon потребовали привести конкретные примеры такого позитивного воздействия на окружающую среду и предложили Apple представить проект утилизации старой техники в подтверждение заявлений о том, что она руководствуется заботой об экологии.

Как пишет G1, в новом решении Procon также указывает на то, что реклама продукции Apple вводит потенциального покупателя в заблуждение. В частности, речь идет о несоответствии влагозащитных характеристик iPhone 11 Pro тому, что демонстрируется в рекламном ролике, где смартфон подставляют под струю воды, заявляя, что он, якобы, "выдерживает погружение на глубину до 4 м в течение 30 секунд". При этом на случаи поломок аппаратов при подобных обстоятельствах не распространяются условия гарантии.

Помимо этого Procon счел, что отдельные условия гарантии продукции Apple нарушают федеральный закон о защите прав потребителей, например, в части, касающейся отказа от ответственности за скрытые дефекты и брак самого оборудования, некорректную работу программного обеспечения, как собственного, так и стороннего. Регулятор также считает злоупотреблением правом то, что Apple не гарантирует бесперебойной и безошибочной работы своих гаджетов.

Компания имеет право обжаловать решение госоргана в суде.