Ассоциация итальянских промышленников: надо переходить к индустриальному партнерству с РФ

РИМ, 20 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Италия и Россия должны кардинально менять стратегию сотрудничества, переходя от торгового к индустриальному партнерству, развитию которого способствуют создаваемые российским руководством условия. Об этом сказал в субботу в интервью корреспонденту ТАСС исполнительный вице-президент ассоциации итальянских промышленников "Конфиндустрия - Россия" и сопредседатель Российско-итальянского форума-диалога Эрнесто Ферленги.

"Мы пока во многом зависим от экспортной модели сотрудничества, но необходимо переходить к стратегическому индустриальному партнерству и активно развивать его, иначе место займут конкуренты из других стран", - сказал собеседник агентства. Он назвал важнейшей темой локализацию производства. "Это способствует привлечению иностранных производителей и инвестиций. Российская сторона при этом получает знания и технологии", - сказал Ферленги, отметив инициативы российского руководства по созданию выгодных условий для локализации производства в виде фискальных льгот и специальных экономических зон. Он также подчеркнул, что укреплять партнерство нужно и на региональном уровне.

"Россия помимо собственного рынка дает выход на рынок более обширный - всего Евразийского экономического союза, на территории стран которого проживает почти 200 тыс. жителей. Это большое преимущество и стимул к инвестициям", - добавил Ферленги. По его мнению, Россия могла бы стать для итальянских компаний местом производства для продажи на всем евразийском рынке, а также для экспорта за его пределы. "Поэтому необходимо переходить к большему индустриальному сотрудничеству, не опираясь лишь на торговое", - убежден он. Тем более что вернуться к уровню товарообмена пикового 2013 года будет очень сложно, добавил Ферленги.

Конкуренция и санкции

Итальянский экспорт понес большие убытки в связи с пандемией во всем мире из-за снижения спроса, а в России к этому добавились внутренние экономические проблемы, связанные с падением мировых цен на энергоносители и снижением курса рубля. Но в целом, по мнению Ферленги, в России экономика лучше перенесла удар пандемии, в том числе благодаря своей индустриальной структуре. "В Италии 92% - компании малого и среднего бизнеса, в России на них приходится всего 23%. Кроме того, у России гораздо ниже внешний государственный долг", - отметил собеседник агентства.

По его словам, итальянский бизнес сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны Германии. "У Германии, где давно поставили на локализацию производства, в России работают четыре тысячи компаний, больше половины из которых локализованы или участвуют в совместных предприятиях. Итальянских компаний в РФ насчитывается около 450 и 80 СП", - рассказал он.

При этом действующие в отношении РФ санкции создают на этом этапе уже не так много препятствий. "Хотя, конечно, ими затронут финансовый сектор, и санкции ограничили какие-то сферы, где итальянцы могли бы инвестировать, но в целом круг подпадающих под санкционный режим отраслей достаточно специфический и узкий. Большинство итальянских компаний не ушли из России, и за восемь лет в определенном смысле мы научились работать в этих условиях", - сказал Ферленги.

23 марта агентство ТАСС совместно с Российским фондом прямых инвестиций, Российско-итальянским форумом-диалогом и при поддержке "Конфиндустрия - Россия" и посольства РФ в Италии организуют круглый стол на тему "Эволюция пандемии, российская вакцина "Спутник V", ее характеристики и перспективы использования". В мероприятии примут участие представители российских и итальянских компетентных структур, включая ведущих медицинских специалистов.