Бывшего премьер-министра Белоруссии Румаса выдвинули в набсовет Россельхозбанка

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Бывший глава правительства Белоруссии Сергей Румас выдвинут в качестве кандидата в наблюдательный совет Россельхозбанка. Соответствующее распоряжении подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Всего в набсовет выдвинуто восемь кандидатов. Среди новых персон, помимо Румаса, - замминистра финансов Ирина Окладникова, руководитель секретариата вице-премьера Виктории Абрамченко Надежда Самойлова и гендиректор "Объединенной зерновой компании" Дмитрий Сергеев.

Остальные кандидаты уже входят в набсовет банка, среди них глава Россельхозбанка Борис Листов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, бывший глава "Норникеля" Владимир Стржалковский и первый замминистра экономического развития Андрей Иванов.

3 июня 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Сергея Румаса. На место главы правительства был назначен Роман Головченко.

Россельхозбанк создан в 2000 году, является ключевым кредитором агропромышленного комплекса РФ и на 100% принадлежит государству. По размеру активов Россельхозбанк занимает шестое место среди российских банков.