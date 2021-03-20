В ЦБ полагают, что без роста доходов граждан спрос на ипотеку в России быстро исчерпается

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Спрос на ипотечное кредитования может быть быстро исчерпан, если доходы граждан не будут расти, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, выступая на первой стратегической сессии с представителями финансовой отрасли в рамках работы над стратегией развития финансового рынка до 2030 года.

"Мы видим, что ментально собственность уже не является тем фетишем и что больше и больше граждан готовы либо на шеринг, либо на аренду. Кроме того, если у нас с вами не будут расти доходы граждан, мы скоро исчерпаем спрос, который способен обслуживать ипотечные кредиты. Финансовому сектору нужно думать, как зарабатывать с учетом этих факторов на потребности человека в жилье", - отметил Швецов.

Он подчеркнул, что активный рост ипотечного кредитования в России в последнее время был связан с поддержкой государством этой сферы. "Система эскроу-счетов изменила рынок, снизила риски, но, тем не менее, количество денег граждан снизилось в этой отрасли", - сказал Швецов.

Накануне ЦБ сообщил, что годовой темп роста ссудной задолженности россиян по ипотеке остается высоким и составляет 22% по состоянию на 1 февраля. Средняя величина показателя долговой нагрузки по ипотечным кредитам, предоставленным в IV квартале, составила 56% (в III квартале - 54%).

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.