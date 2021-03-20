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Первый зампред ЦБ предложил создать "конвейер" для поддержки компаний перед IPO

Сергей Швецов также назвал инвестиции в капитал ключом к ответу на вопрос, откуда брать средства для модернизации экономики

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. В России необходимо создать "конвейер" для поддержки перспективных компаний перед IPO. Об этом заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, выступая на первой стратегической сессии с представителями финансовой отрасли в рамках работы над стратегией развития финансового рынка до 2030 года.

"Если мы не создадим "конвейер" поддержки растущих и перспективных компаний с последующим их выходом на IPO, то только на долговом финансировании будет достаточно сложно растить нашу экономику. Поэтому инвестиции в капитал - ключик к ответу на вопрос, откуда мы возьмем инвестиции в модернизацию экономики. Это создание среды, где компании смогут расти и привлекать капитал на фондовом рынке", - отметил Швецов.

Он подчеркнул, что защита инвесторов, к сожалению, не стала приоритетом государства в отношении как публичных, так и растущих компаний.

Первый зампред регулятора отметил, что нельзя пускать развитие российского финансового рынка по инерционному сценарию, в этом случае, по его словам, роста не будет.

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