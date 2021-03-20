Премьер Баварии поддержал производство "Спутника V" в Германии

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Премьер Баварии Маркус Зёдер призвал ЕС "свободнее мыслить" в вопросе допуска вакцин разных производителей в Евросоюз и выступил за выпуск российского препарата "Спутник V" в ФРГ. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung .

"Вообще мы должны мыслить свободнее. Сюда относится также и то, что нужно как можно скорее допустить российскую вакцину "Спутник V", если она будет соответствовать требованиям", - сказал Зёдер. Он подчеркнул, что препарат "можно будет производить в Германии".

В пятницу Минздрав региона сообщил о том, что компания R-Pharm инвестирует более €30 млн в расширение производственных мощностей на заводе в баварском Иллертиссене.

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутника V". Оно заявило, что оценит соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.