Чернышенко заявил, что Россия входит в тройку лидеров по беспилотным технологиям

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Россия входит в тройку стран-лидеров по развитию технологий беспилотного транспорта. Об этом сказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам "Урока цифры" по теме "Беспилотный транспорт".

"Эту технологию все слышали и знают. <...> Мы в тройку лидеров входим. США, Китай и Россия - лидеры технологий беспилотников. Мы понимаем, что уже совсем скоро беспилотники будут не только коммерческие, но и логистические, и такси, и так далее", - сказал вице-премьер.

Правительство РФ 15 марта утвердило подготовленный Минтрансом комплекс мероприятий по поэтапному вводу в эксплуатацию беспилотных автомобилей без инженера-испытателя в салоне. Их тестирование на дорогах общего пользования начнется уже в 2021 году.

"Урок цифры"

С 10 по 28 марта 2021 года проходит образовательный проект "Урок цифры" по теме "Беспилотный транспорт". Новый урок всероссийской акции подготовлен экспертами "Яндекса" в рамках Образовательной инициативы при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России, организации "Цифровая экономика" и компаний-партнеров из числа лидеров цифровой экономики.

Цель нового урока - рассказать школьникам 1-11 классов о технологиях в основе беспилотных автомобилей и процессах, которые позволяют машине строить эффективный и безопасный маршрут. В нем специалисты компании "Яндекс" делятся своим опытом разработки и на примере данных с реальных автомобилей пошагово разберут принципы работы автономного транспорта. Урок состоит из видеороликов с объяснениями и интерактивных тренажеров для закрепления знаний.