Казахстан ратифицировал соглашение о селекции сельхозживотных в ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 20 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения об унификации в ЕАЭС селекционной работы с сельскохозяйственными животными. Об этом в субботу сообщила пресс-служба президента республики.

"Главой государства подписан закон "О ратификации соглашения о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает развитие рынка племенного животноводства в ЕАЭС и устранение барьеров во взаимной торговле. Цель закона - согласовать агропромышленную политику по проведению селекционно-племенной работы. Это включает апробацию созданных типов и пород сельскохозяйственных животных, молекулярно-генетическую экспертизу племенной продукции, определение породы и оценку их племенной ценности.

Документ предусматривает также установление единого порядка по координации и аналитическому обеспечению селекционно-племенной работы в области племенного животноводства. Координацию будут осуществлять уполномоченные органы государств ЕАЭС, а аналитическое обеспечение - научно-исследовательские организации. Документом также предусмотрен обмен сведениями о племенных животных и селекционных достижениях в странах ЕАЭС.