{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росавиация заявила о готовности России возобновить авиасообщение с Кубой в полном объеме

Россия готова к возобновлению авиасообщения с Кубой в полном объеме - Росавиация.

Теги
КубаРоссия
Евразийская интеграция
Казахстан ратифицировал соглашение о селекции сельхозживотных в ЕАЭС
Документ предусматривает развитие рынка племенного животноводства в ЕАЭС и устранение барьеров во взаимной торговле
Читать полностью