В МВФ заявили, что мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Мировая экономика демонстрирует более быстрое восстановление темпов роста, чем ожидалось ранее, однако существенные риски все еще остаются, в том числе и новые штаммы коронавируса. Об этом заявил первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото. Пресс-служба МВФ распространила в субботу текст его выступления на Форуме развития Китая - 2021.

"В январе мы прогнозировали рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. Однако появляются перспективы более быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации", - отметил Окамото, подчеркнув, что соответствующие изменения будут внесены в апрельский доклад фонда о перспективах развития мировой экономики.

"Однако восстановление мировой экономики было неполным и неравномерным, - продолжил замглавы организации. - Оно неполное в связи с тем, что, несмотря на более быстрое, чем ожидалось, восстановление во второй половине 2020 года, ВВП остается намного ниже докризисных показателей в большинстве стран". По его данным, Китай "в значительной степени уже завершил свое восстановление, вернувшись к докризисным уровням роста, опережая все крупные экономики".

Бедность и проблемы восстановления

По словам Окамото, "за пределами Китая имеются тревожные признаки того, что разрыв между развитыми и развивающимися экономиками растет". "Мы прогнозируем, что совокупный доход на душу населения в странах с формирующейся рыночной экономикой и в развивающихся странах, за исключением Китая, в период между 2020 и 2022 годом будет на 22% ниже, чем при ситуации, когда бы не было пандемии", - заявил он. Такие условия, продолжил замглавы фонда, приведут к тому, что "с начала пандемии почти 90 млн человек окажутся за чертой крайней бедности".

Как подчеркнул Окамото, "неопределенность в отношении экономического восстановления исключительно велика". "Мы не знаем, насколько затянется кризис в сфере здравоохранения. Доступ к вакцинам остается весьма неравномерным как в развитых, так и в развивающихся странах", - отметил он.

Так, в странах с низким уровнем дохода начало масштабной вакцинации может затянуться до 2022 года. "В этом заключается проблема. Этой пандемии действительно придет конец только тогда, когда она завершится для всех [стран]. Еще одним риском является распространение устойчивых к препаратам мутаций, которые угрожают снизить эффективность существующих вакцин и могут подорвать или замедлить процесс восстановления", - пояснил замглавы фонда.