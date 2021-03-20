Банк ВТБ вернется в число акционеров "Первого канала"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Банк ВТБ вернется в число негосударственных акционеров "Первого канала". Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Определить следующий перечень негосударственных акционеров акционерного общества "Первый канал": банк ВТБ (публичное акционерное общество); акционерное общество "Национальная Медиа Группа"; акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности", - говорится в документе. Отмечается, что доля РФ в уставном капитале АО "Первый канал" составляет 34,23%, негосударственных акционеров - 65,77%. Государство получает "золотую акцию" в компании.

В распоряжении правительства содержится также поручение Росимуществу заключить от имени Российской Федерации с негосударственными акционерами акционерного общества "Первый канал" соответствующие соглашения.

В марте 2019 года ВТБ приобрел 20% акций "Первого канала" у компании "ОРТ-КБ", принадлежащей Роману Абрамовичу. 23 сентября 2020 года ВТБ вышел из капитала телеканала.