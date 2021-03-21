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Экономика Японии потеряет $1,37 млрд из-за решения проводить ОИ без зрителей из-за рубежа

По данным экономистов исследовательского института Nomura, больше всего пострадают гостиничный и ресторанный бизнес
© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Япония недополучит порядка 150 млрд иен ($1,37 млрд) из-за решения проводить Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио без болельщиков из-за рубежа. Такие расчеты приводит в воскресенье телеканал NHK со ссылкой на данные экономистов исследовательского института Nomura.

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Их сведения основаны на анализе внутреннего рынка и уровня потребления со стороны иностранных туристов до начала пандемии коронавируса. Больше всего при этом пострадают гостиничный и ресторанный бизнес.

Дополнительные экономические потери могут возникнуть в случае, если организаторы Игр примут решение ограничить число японских зрителей на спортивных объектах во время соревнований.

Из-за дополнительных расходов, связанных с отсрочкой Олимпиады и мерами против коронавируса, бюджет ее проведения вырос и сейчас составляет 1,64 трлн иен ($15,9 млрд).

В субботу оргкомитет "Токио-2020" согласовал с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом решение не допускать на Олимпиаду болельщиков из-за рубежа. Средства, потраченные ими на билеты, будут возвращены. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и будут проведены с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Теги
ЯпонияОлимпиада в ТокиоПандемия COVID-19
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