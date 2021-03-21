Чистая прибыль Saudi Aramco в 2020 году сократилась почти вдвое

ТАСС, 21 марта. Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в 2020 году составила $49 млрд против $88,2 млрд годом ранее, следует из сообщения компании. Таким образом, снижение составило 1,8 раза.

Компания отмечает, что 2020 год стал одним из самых сложных в ее истории из-за последствий пандемии. Несмотря на это, Saudi Aramco направила на дивиденды акционерам $75 млрд в 2020 году.

Свободный денежный поток Saudi Aramco за отчетный период составил $49,1 млрд, снизившись в 1,6 раза год к году. Объем капитальных затрат (CAPEX) компании после оптимизации составил $27 млрд. Компания продолжит оптимизировать расходы в текущем году. Поэтому CAPEX на 2021 год составит $35 млрд при изначальном плане в $40-45 млрд.

Средний уровень добычи в 2020 году в компании составил 12,4 млн б/с нефтяного эквивалента, из которых на нефть приходится 9,2 млн б/с. В апреле 2020 года саудовская добыча нефти достигала исторического максимума в 12,1 млн б/с.