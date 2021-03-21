Хайнань вошел в список самых популярных туристических направлений в КНР в 2020 году

САНЬЯ /Китай/, 21 марта. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань стала одним из самых популярных направлений внутреннего туризма в Китае по итогам прошлого года. Об этом говорится в отчете китайского онлайн-сервиса туристических услуг Mafengwo.

Как указывается в докладе, в 2020 году на фоне падения выездного туризма в условиях пандемии остров Хайнань стал одним из наиболее популярных мест для путешественников. По итогам прошлого года он поднялся с седьмой на четвертую строчку рейтинга Mafengwo, уступив лишь Пекину, Шанхаю и Чунцину на юго-западе КНР. В отчете сказано, что тропический остров привлекает туристов не только благодаря комфортному климату, но и развитой сети Duty free: в настоящее время на Хайнане функционирует девять магазинов беспошлинной торговли.

"Беспошлинная политика повышает конкурентоспособность Хайнаня: у путешественников есть возможность качественного шопинга без пересечения границы", - приводятся в отчете слова главы исследовательского центра Mafengwo Ма Юйтао. Как он подчеркнул, выгодный шопинг и достопримечательности острова - это то, что делает Хайнань привлекательным для китайских туристов.

В отчете указывается, что в 2020 году наиболее популярными местами Хайнаня стали административный центр провинции - город Хайкоу, курорт Санья, а также город Ваньнин, расположенный на восточном побережье острова.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. В 2020 году Хайнань принял 64,55 млн китайских и иностранных туристов.